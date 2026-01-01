Bollywood & Indian

86 playlist(s)

Bollywood Hitlist

Bollywood Hitlist
I-Pop Hits!

I-Pop Hits!
Bollywood Romance Hitlist

Bollywood Romance Hitlist
Bollywood Dance Hitlist

Bollywood Dance Hitlist
Tollywood Hitlist

Tollywood Hitlist
Bollywood Essentials

Bollywood Essentials
Kollywood Hitlist

Kollywood Hitlist
Sandalwood Hitlist

Sandalwood Hitlist
Mollywood Hitlist

Mollywood Hitlist
Kollywood Essentials

Kollywood Essentials
Tollywood Essentials

Tollywood Essentials
Punjab Fire

Punjab Fire
Punjabi Essentials

Punjabi Essentials
Indie Rising

Indie Rising
EKDUM

EKDUM
Sub Condiment

Sub Condiment
Indian Indie Essentials

Indian Indie Essentials
Desi Hip Hop Essentials

Desi Hip Hop Essentials
Desi Hip Hop X

Desi Hip Hop X
Hindustani Essentials

Hindustani Essentials
Carnatic Essentials

Carnatic Essentials
Ghazal Essentials

Ghazal Essentials
Bollywood Retro Romance

Bollywood Retro Romance
Punjabi Dance Hitlist

Punjabi Dance Hitlist

Bollywood Romance Essentials

Bollywood Romance Essentials
Bollywood Dance Essentials

Bollywood Dance Essentials
'90s Bollywood

'90s Bollywood
Haryanvi Hitlist

Haryanvi Hitlist
Uncut Bollywood

Uncut Bollywood
Bollywood Heartbreak

Bollywood Heartbreak
Bollywood Love Aaj Kal

Bollywood Love Aaj Kal
Punjabi Romance Hitlist

Punjabi Romance Hitlist
Punjabi Party

Punjabi Party
Pop Tadka

Pop Tadka
Bollywood Drip

Bollywood Drip
Haryanvi Dance Hitlist

Haryanvi Dance Hitlist
kannada playlist

kannada playlist

443 views

Sad Songs

Sad Songs

5.6K views

trending

trending

863 views

Malayalam 2025

Malayalam 2025

2.3K views

discovered songs

discovered songs

211 views

JH Playlist

JH Playlist

630 views

Drive

Drive

520 views

my play list

my play list

29K views

90s favourites

90s favourites

2K views

Punjabi

Punjabi

4.9K views

Rap

Rap

313 views

Hindi songs

Hindi songs

47K views

Hindi - old - happy

Hindi - old - happy

5.3K views

Hindi

Hindi

5.1K views

Car playlist

Car playlist

12K views

punjabi

punjabi

5.5K views

Morning booster

Morning booster

227 views

Energy Vibes

Energy Vibes

5.9K views

my feelings

my feelings

4.6K views

punjabi Hits 🎯

punjabi Hits 🎯

23K views

Famous kannada

Famous kannada

1K views

new songs

new songs

535 views

Sarvem maya and friends

Sarvem maya and friends

2.1K views

2025 - 2026 Bolly Hits

2025 - 2026 Bolly Hits

3.5K views

#LoveSongs

#LoveSongs

1K views

My favourite song

My favourite song

1.8K views

Indie Hindi

Indie Hindi

739 views

Punjabi

Punjabi

1.4K views

Latest

Latest

5.8K views

Fusion

Fusion

18K views

My fav Songs

My fav Songs

6.2K views

new gym songs

new gym songs

74K views

punjabi

punjabi

958 views

workout

workout

145 views

Melody songs

Melody songs

6.5K views

Hardcore punjabi

Hardcore punjabi

20K views

Fresh up song

Fresh up song

16K views

Desi House music

Desi House music

266 views

Tamil 2022

Tamil 2022

733K views

Kannada Bangers

Kannada Bangers

6K views

Indie Hindi

Indie Hindi

231 views

Hindi songs

Hindi songs

6.6K views

Hindi

Hindi

298 views

Malayalam Travel Songs

Malayalam Travel Songs

493 views

Romance 2020s

Romance 2020s

18K views

running furious

running furious

727 views

Indie Selects by Shoonya

Indie Selects by Shoonya

6.3K views

punjabi beats......

punjabi beats......

24K views

Desi Flow: Hip Hop & Pop

Desi Flow: Hip Hop & Pop

14K views

Best of Haryana

Best of Haryana

1.1K views