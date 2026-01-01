R&B & soul

125 playlist(s)

Endless R&B Throwbacks

Endless R&B Throwbacks
Neo Soul Essentials

Neo Soul Essentials
Chill R&B

Chill R&B
Highline: Today's R&B Hits

Highline: Today's R&B Hits
I'm a Flirt

I'm a Flirt
Soothing Soul

Soothing Soul
Essential '90s R&B

Essential '90s R&B
Feel-Good R&B Vibes

Feel-Good R&B Vibes
New R&B

New R&B
R&B Party

R&B Party
Acoustic Soul

Acoustic Soul
'90s Slow Jams

'90s Slow Jams
Cuffin' Season

Cuffin' Season
Feel-Good Hip Hop and R&B

Feel-Good Hip Hop and R&B
Sunshine Soul

Sunshine Soul
Groove On

Groove On
'90s R&B

'90s R&B
'90s R&B Party

'90s R&B Party
Calm Night Drive Korean Ballad/R&B

Calm Night Drive Korean Ballad/R&B
Neo-Soul Revival

Neo-Soul Revival
Dip It Low: '00s R&B Party

Dip It Low: '00s R&B Party
Biggest R&B Hits

Biggest R&B Hits
Afro R&B Wave

Afro R&B Wave
'80s R&B + Soul

'80s R&B + Soul
Incense & Tea

Incense & Tea
'00s Vibes Only

'00s Vibes Only
Never-Ending Slow Jams

Never-Ending Slow Jams
Running On R&B

Running On R&B
Brown Sugar: New Collabs

Brown Sugar: New Collabs
Motown in the '70s

Motown in the '70s
Motown Dance Party

Motown Dance Party
'00s R&B Chill

'00s R&B Chill
R&B Party-Starters

R&B Party-Starters
No Diggity: Chill '90s Rap and R&B

No Diggity: Chill '90s Rap and R&B
End of the Road: Classic R&B Breakup

End of the Road: Classic R&B Breakup
Classic Sunshine Soul

Classic Sunshine Soul
Pop R&B Jams

Pop R&B Jams
Cloudy Day R&B

Cloudy Day R&B
'00s R&B

'00s R&B
OPM R&B Soul

OPM R&B Soul
Brand New Korean R&B

Brand New Korean R&B
'60s R&B + Soul

'60s R&B + Soul

Essential '80s R&B

Essential '80s R&B
Late-Night Rendezvous

Late-Night Rendezvous
Sing-Along Soul

Sing-Along Soul
'80s Slow Jams

'80s Slow Jams
Boy, Bye

Boy, Bye
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Funk & Soul Power

Funk & Soul Power
'10s R&B

'10s R&B
50 Shades of R&B

50 Shades of R&B
Sweet Soul Revival

Sweet Soul Revival

Vibes on Deck

Vibes on Deck
Today's R&B Christmas

Today's R&B Christmas
R&B Blueprints

R&B Blueprints
Shea Butter Groove

Shea Butter Groove
Chill Korean Hip-Hop/R&B

Chill Korean Hip-Hop/R&B
'10s Korean R&B

'10s Korean R&B
Christian R&B

Christian R&B
Soul Made in Philly

Soul Made in Philly

Essential Motown Hits

Essential Motown Hits
New & Timeless Soul Hits

New & Timeless Soul Hits
Heartbreak R&B

Heartbreak R&B
R&B Japan

R&B Japan
Kings of R&B

Kings of R&B
'10s Adult R&B

'10s Adult R&B
SAY NO MORE: Rap + R&B Hits

SAY NO MORE: Rap + R&B Hits
Cloud Nine R&B

Cloud Nine R&B
'10s R&B Chill

'10s R&B Chill
R&B love

R&B love

Feel Good Korean Hip-Hop/R&B

Feel Good Korean Hip-Hop/R&B
UK R&B Hits 2025

UK R&B Hits 2025
Esensi R&B

Esensi R&B
R&B Hits 2022

R&B Hits 2022
Summer Breeze Soul

Summer Breeze Soul
Summer loading…

Summer loading…

8.9K views

very cool tracks

very cool tracks

694 views

Fire r&b collabs

Fire r&b collabs

285 views

Motor City Hits

Motor City Hits

2.5K views

Sunday

Sunday

4.8K views

Love

Love

11K views

Motown Vibes

Motown Vibes

9.2K views

끝없이 신선한 소울 리바이벌

끝없이 신선한 소울 리바이벌

469 views

Neo soul legend

Neo soul legend

6.7K views

드라이브 플리

드라이브 플리

639 views

nostalgia

nostalgia

10K views

old soul

old soul

3.6K views

Latest 2025

Latest 2025

32K views

Novembre 2025

Novembre 2025

164 views

Cool

Cool

8.3K views

Soul

Soul

681 views

My slow jam

My slow jam

645 views

80’s Smooth

80’s Smooth

15K views

Oldies

Oldies

952 views

Old School funk&soul

Old School funk&soul

6.2K views

Love

Love

1.8K views

60s 70s 80s Soul R&B

60s 70s 80s Soul R&B

39K views

금주 음악

금주 음악

224 views

chocolate cosmos

chocolate cosmos

419 views

outside in the garage

outside in the garage

377 views

70's

70's

2.8K views

Chill 1 mix

Chill 1 mix

424 views

신나는

신나는

1.3K views

Mood Music

Mood Music

554 views

Oldies

Oldies

48K views

The Wake Up Lunes

The Wake Up Lunes

19K views

liberation/worship

liberation/worship

605 views

the girls

the girls

827 views

90's

90's

26K views

My jams

My jams

4.5K views

70s Motown

70s Motown

82K views

Fanny Flutters

Fanny Flutters

221 views

get down

get down

9.6K views

Soul dance

Soul dance

55K views

R&B Rules

R&B Rules

422K views

Soul

Soul

807 views

Old school

Old school

19K views

R&B

R&B

737 views

Love

Love

3.5K views

fav R&B playlists

fav R&B playlists

1.6K views

Blues de academia

Blues de academia

484 views

Marley

Marley

276 views

일단들어

일단들어

1.9K views

Party mix 80

Party mix 80

17K views

Smooth

Smooth

2.4K views