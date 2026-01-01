Indie & alternative

97 playlist(s)

Alternative Current: Hits

Alternative Current: Hits
Line Up: Indie + Alternative

Line Up: Indie + Alternative
Today's Indie Hits

Today's Indie Hits
New Alternative Indie

New Alternative Indie
Fresh New Indie

Fresh New Indie
Your New Alternative

Your New Alternative
New Alt

New Alt
Indie Anthems

Indie Anthems
Eclectic Rock

Eclectic Rock
Heavy Stereo: Indie Rock

Heavy Stereo: Indie Rock
Alt on Repeat

Alt on Repeat
Ultimate Indie Anthems

Ultimate Indie Anthems
Indie Overload

Indie Overload
Coffee Shop Indie

Coffee Shop Indie
All-Time Alt

All-Time Alt
Alt-Pop Hits

Alt-Pop Hits
'00s Alternative

'00s Alternative
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Alternative All Day

Alternative All Day
Indo Indie

Indo Indie
Tangente Brazilian Indie

Tangente Brazilian Indie
Indie music from Argentina

Indie music from Argentina
Indie Pop

Indie Pop
Indietronica Essentials

Indietronica Essentials
Turkish Indie Hotlist

Turkish Indie Hotlist
Queens of Indie

Queens of Indie
ALTNTVO

ALTNTVO
Supersonic Sing-Along

Supersonic Sing-Along
Sunshine Indie

Sunshine Indie
Querfeldein: German Indie Hits

Querfeldein: German Indie Hits
sad summer

sad summer
Indie Gold

Indie Gold

Antenna

Antenna
slowcore

slowcore
Take It Easy Indie

Take It Easy Indie
Drift Away Indie

Drift Away Indie
Festival Anthems

Festival Anthems
Genre Blurring

Genre Blurring
Indie Lovers Mixtape

Indie Lovers Mixtape
Asian Wave

Asian Wave
new boleros

new boleros
Éxitos Indie

Éxitos Indie
New Latin Alt & Indie

New Latin Alt & Indie
Musas Alternativas

Musas Alternativas
Acoustic Indie & Alternative

Acoustic Indie & Alternative
Mellow Indie

Mellow Indie
A Happy Alternative

A Happy Alternative
Too Big To Fail

Too Big To Fail

223 views

Ai tanto sentimento blah blah

Ai tanto sentimento blah blah

23K views

argento nuevos

argento nuevos

167 views

relaxing indie

relaxing indie

637 views

Nova Sélecta + Nova Club March 2026

Nova Sélecta + Nova Club March 2026

372 views

para pasar el tiempo

para pasar el tiempo

269 views

Summer 2025

Summer 2025

1.8K views

Running

Running

147 views

underrated indo

underrated indo

329 views

Made in Germany

Made in Germany

256 views

Happy

Happy

283 views

Party

Party

276 views

Spring 2026

Spring 2026

436 views

Apocalypse '26 Summer Mix

Apocalypse '26 Summer Mix

669 views

tranquilon

tranquilon

5.4K views

Sıkıldım

Sıkıldım

421 views

radom indie pop

radom indie pop

267 views

Ultimate 2000s alternative playlist

Ultimate 2000s alternative playlist

41K views

enamorado playlist

enamorado playlist

1.1K views

Alternative

Alternative

422 views

Feel good summer

Feel good summer

6.8K views

La playlist 2025 de Radio Nova

La playlist 2025 de Radio Nova

27K views

Indie chill

Indie chill

923 views

Indie Argentina 🍁

Indie Argentina 🍁

22K views

Top Winter 2026 Songs

Top Winter 2026 Songs

308 views

relax

relax

433 views

Indie Gurls

Indie Gurls

455 views

Eita brasileira

Eita brasileira

188 views

2000’s alt rock

2000’s alt rock

4.9K views

Office Alternative

Office Alternative

495 views

musica en español

musica en español

343 views

need never get old - good vibes!

need never get old - good vibes!

852 views

Karışık

Karışık

540 views

UK Indie & Britpop 1995-2005

UK Indie & Britpop 1995-2005

94K views

Chill Writing Playlist

Chill Writing Playlist

9.3K views

‘10s Nostalgia

‘10s Nostalgia

165K views

untuk didengar

untuk didengar

249 views

alternative power

alternative power

627 views

Montreal to shower

Montreal to shower

176 views

Good times

Good times

835 views

I hate trying to be impressive

I hate trying to be impressive

4.4K views

optimistic

optimistic

1K views

romance

romance

265 views

Bigger Than Indie

Bigger Than Indie

219 views

Awesome Brit Pop

Awesome Brit Pop

28K views

Blue October Radio

Blue October Radio

704 views

efootball 2027 soundtrack (prediction)

efootball 2027 soundtrack (prediction)

101K views

Spring 2026

Spring 2026

673 views

german summer songs

german summer songs

10K views

lo lindo de lo romantico

lo lindo de lo romantico

7.2K views