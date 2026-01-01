Schlager

64 playlist(s)

Schlagerperlen

Schlagerperlen
Modern Schlager

Modern Schlager
German Schlager Classics

German Schlager Classics
Schlager Summer

Schlager Summer
'10s Schlager

'10s Schlager
Party Schlager

Party Schlager
Malle für Alle!

Malle für Alle!
Cuddle Schlager

Cuddle Schlager
Schlager Christmas

Schlager Christmas
Schlager Pop

Schlager Pop
Volksmusik Gold

Volksmusik Gold
Schlager Motivation

Schlager Motivation
Après-Ski Party Schlager

Après-Ski Party Schlager
Schlager Hits 2025

Schlager Hits 2025
Deutscher Mix

Deutscher Mix

28K views

Lieblingsmusik

Lieblingsmusik

2.1K views

Malle 2024

Malle 2024

9.7K views

Aktuell

Aktuell

62K views

sauflieder

sauflieder

31K views

Fasching Party

Fasching Party

1.5K views

SchlagerPartyMix

SchlagerPartyMix

5.1K views

Fasching 25

Fasching 25

4.9K views

mal richtig Feiern

mal richtig Feiern

1K views

Party

Party

367 views

Oktober Fest Musik

Oktober Fest Musik

528 views

Wir sind alle Dorfkinder

Wir sind alle Dorfkinder

37K views

Gute Musik

Gute Musik

56K views

Lieder 2025

Lieder 2025

897 views

Schlager Mai 2026

Schlager Mai 2026

444 views

Running

Running

739 views

Schlager Remix 2025

Schlager Remix 2025

848 views

Elektropop & Schlager

Elektropop & Schlager

31K views

Stimmung Deutsch 2026

Stimmung Deutsch 2026

683 views

schlager

schlager

375 views

Meine Song's

Meine Song's

19K views

Einweihungsparty

Einweihungsparty

20K views

Partymusik

Partymusik

57K views

Schlager und Pop

Schlager und Pop

204 views

Papa Schlager...

Papa Schlager...

779 views

Volsmusik

Volsmusik

9.1K views

Stimmungsmusik

Stimmungsmusik

61K views

Schlagermix

Schlagermix

12K views

Música Alemã transicional

Música Alemã transicional

4.5K views

Ma préférence allemande

Ma préférence allemande

756 views

der morgen nach Marie

der morgen nach Marie

1.1K views

Mama Schlager 2022

Mama Schlager 2022

80K views

Best of Malle

Best of Malle

5.5K views

Lustige

Lustige

42K views

Blasmusik Heinrich

Blasmusik Heinrich

45K views

Party

Party

999 views

Mallorca Party

Mallorca Party

6.1K views

Meine playlist

Meine playlist

7.4K views

Nino de Angelo

Nino de Angelo

9.9K views

schlager

schlager

855 views

schlager mix

schlager mix

6.7K views

weihnachtslieder

weihnachtslieder

43K views

Wandern

Wandern

66K views

Schlepper

Schlepper

181 views

Mein Supermix

Mein Supermix

1.5K views

Geburtstag Musik

Geburtstag Musik

962 views

Schlager 2026

Schlager 2026

766 views

Freitag

Freitag

1.7K views

Mallorca party

Mallorca party

423 views

Schlager Mix

Schlager Mix

20K views