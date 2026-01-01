Soundtracks & musicals

71 playlist(s)

Epic Film Scores

Epic Film Scores
Soundtrack Hits

Soundtrack Hits
Contemporary Musical Hits

Contemporary Musical Hits
Iconic Horror Movie Scores

Iconic Horror Movie Scores
Broadway's Biggest Hits

Broadway's Biggest Hits
Songs From Animated Movies

Songs From Animated Movies
Presenting John Williams

Presenting John Williams
Tarantino Movie Hits

Tarantino Movie Hits
21st Century Disney

21st Century Disney
SCENE ON

SCENE ON
Best Scene Korean Drama OST

Best Scene Korean Drama OST
Cinematic Ambience

Cinematic Ambience
All Grown Up

All Grown Up
Presenting Hans Zimmer

Presenting Hans Zimmer
OPM Soundtrack

OPM Soundtrack
Brand New Korean OST

Brand New Korean OST
Hi-Scores

Hi-Scores
Oscar-Winning Songs

Oscar-Winning Songs
The World of James Bond

The World of James Bond
Death Rattles

Death Rattles
Halftime Performers Through The Years

Halftime Performers Through The Years
Emotional piano

Emotional piano

824 views

Musical

Musical

4.5K views

Disney

Disney

130K views

Movie songs

Movie songs

36K views

Grammy Songs of the Year (1959-Present)

Grammy Songs of the Year (1959-Present)

157 views

James Bond Themes and All Songs

James Bond Themes and All Songs

1.5K views

Halloween

Halloween

63K views

Pop

Pop

10K views

Cinematic

Cinematic

2.6K views

Family Movie Hits

Family Movie Hits

29K views

Workout Time!

Workout Time!

32K views

도요한

도요한

2K views

Movies

Movies

14K views

блестящие находки

блестящие находки

85K views

드라마

드라마

7.1K views

좋아하는 곳

좋아하는 곳

1K views

Broadway Music Bingo

Broadway Music Bingo

647 views

Mysterious

Mysterious

4.9K views

halloween

halloween

1K views

soundtrack

soundtrack

16K views

Almost Prime

Almost Prime

466 views

Disney

Disney

39K views

Musicals

Musicals

1.4K views

Girl Vibe

Girl Vibe

32K views

90's

90's

31K views

Grammy Award For Song of the Year (Winners)

Grammy Award For Song of the Year (Winners)

718 views

James bond

James bond

498 views

Halloween

Halloween

15K views

가을 드라마ot

가을 드라마ot

5.5K views

Tarantino Movies

Tarantino Movies

9.1K views

Happy songs

Happy songs

81K views

잔잔

잔잔

461 views

Favorite Disney Songs

Favorite Disney Songs

1.4K views

DND Creepy Atmosphere

DND Creepy Atmosphere

2.5K views

Heaven knows

Heaven knows

471K views

Movies Soundtrack

Movies Soundtrack

15K views

자기전

자기전

212 views

Soundtracks

Soundtracks

941 views

Soundtrack

Soundtrack

1.3K views

kdrama ost – ballad vers

kdrama ost – ballad vers

517 views

Musicals

Musicals

1K views

Disney

Disney

114K views

프로젝트헤일메리 독서 배경음악

프로젝트헤일메리 독서 배경음악

4.7K views

poppy's party playlist

poppy's party playlist

109K views

James Bond Opening Credits Songs

James Bond Opening Credits Songs

740 views

Tarantino Style

Tarantino Style

1K views

Из фильмов

Из фильмов

12K views

Broadway

Broadway

2K views

Real listen list

Real listen list

882 views

気になるプレイリスト　Female

気になるプレイリスト　Female

4.1K views